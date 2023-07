Der Festakt fand in Halle statt: Professor Erhard Hirsch hat als Gartenreichforscher mit großem Einsatz für dessen Erhalt die Ehrenbürgerschaft der Stadt Dessau-Roßlau verliehen bekommen. Wie Oberbürgermeister Robert Reck den 95-Jährigen würdigte.

Festakt in Halle

Dessau/Halle/MZ - Die honorig-respektable Reihe der Dessau-Roßlauer Ehrenbürger ist um einen Namen reicher: Der 95-Jährige Kulturhistoriker, Altphilologe und Germanist Professor Erhard Hirsch erhielt am Freitag in Halle von Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck die Ehrenbürgerschaft verliehen und trug sich anschließend in das Ehrenbuch der Stadt ein.