Dessau/MZ. - Großer Bahnhof für ein neues Feuerwehrauto: Mit einem großen Fest hat die Freiwillige Feuerwehr Mosigkau am Samstag ihr neues Löschgruppenfahrzeug, ein LF 10, in Empfang genommen. Zahlreiche befreundete Feuerwehren, aber auch vieler Mosigkauer selbst waren bei der Übergabe dabei.

Das Auto kostete nach Angaben der Stadtverwaltung 394.000 Euro und ersetzt ein altes LF 8/6 aus dem Jahr 1994, das seit 2019 in Mosigkau im Dienst war. „Was klappert, ist noch dran“, hieß es zuletzt über „Inge“, wie das alte Fahrzeug genannt wurde.

Das neue Fahrzeug wurde vom Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst beschafft. „Dieses Fahrzeug ist ein Symbol der Anerkennung durch die Stadt an die Kameraden in Mosigkau für deren unermüdlichen Einsatz“, sagte Feuerwehrchef Martin Müller bei der Übergabe. In den kommenden Jahren werden in Dessau-Roßlau noch mehrere Fahrzeuge ersetzt.