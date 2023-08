Einsatz in der Seelmannstraße Durchsuchung nach Raubserie in Dessau - Spezialkräfte der Polizei kommen mit gepanzertem Fahrzeug

In Dessau hat es am Mittwochabend erneut einen großen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit den Raubstraftaten der vergangenen Wochen gegeben. Die Polizei rückte dabei mit schwerem Gerät an.