Große Sammelaktion der Dessauer Jäger - Schon 12.000 Euro für Bäume gespendet

Dessau-Rosslau/MZ - Die Spendensammel-Aktion der Dessauer Jägerschaft entwickelt sich zum vollen Erfolg. Wie Dessaus Kreisjägermeister Michael Mitsching der MZ sagte, sind inzwischen über 12.000 Euro zusammengekommen, um die Aufforstung in Teilen der Stadt angehen zu können.

Mitsching und seine Jäger-Kollegen hatten im Sommer eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um kahle Stellen in Dessau-Roßlau wieder aufforsten zu können. So sollen unter anderem in Kühnau Setzlinge gepflanzt werden. „Spenden kamen von Firmen, Vereinen und Einzelpersonen in ganz unterschiedlichen Höhen“, sagt Mitsching. Die Stadt habe sich bereiterklärt, die Bäume in der Wachstumsphase zu pflegen. „Ich freue mich über die breite Unterstützung aus der Bürgerschaft“, so der Jäger.

Anlass für die Aktion sind die teils großen Trockenheitsschäden in Dessau-Roßlaus Forst. Weil auch andere Städte ähnliche Probleme hätten und auf die gute Resonanz in Dessau-Roßlau aufmerksam geworden seien, hätten auch andere Jägerschaften bei Mitsching schon angefragt, was sein Rezept sei.

Im Herbst soll die Spendenaktion abgeschlossen sein. Dann werde für zwei Euro ein Baum oder Strauch gepflanzt. Denn auch Sträucher seien wichtig, weil sie Tieren Unterschlupf und Nahrung bieten und so zum Artenreichtum beitragen.