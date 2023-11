Wiedereröffnungstermin ist unklar Große Personalnot führt zu Schließung von Roßlauer Bücherei - Nur 0,5 von 2,5 Stellen verfügbar

Die Stadt hat nun Gründe für die Schließung der Roßlauer Bibliothek genannt. Demnach ist nicht genug Personal vorhaben. Selbst in der Hauptbücherei fehlt es an Mitarbeitern, so dass sie nicht aushelfen kann.