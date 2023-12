Um einen Engpass in der Blutversorgung während der Weihnachtsfeiertage zu vermeiden, lädt der DRK-Blutspendedienst am zweiten Feiertag zur Blutspende in Dessau ein.

Große Not an den Feiertagen droht - In Dessau ist besondere Blutspende-Aktion geplant

In Dessau ist eine Blutspende am zweiten Feiertag möglich.

Dessau/MZ. - Um einen Engpass in der Blutversorgung während der Weihnachtsfeiertage zu vermeiden, lädt der DRK-Blutspendedienst zur Blutspende am Dienstag, 26. Dezember, von 10 bis 14 Uhr ins Radisson Blu Fürst Leopold Hotel am Friedensplatz 30 in Dessau ein.

Während der Feiertage müssen insbesondere Blutplättchen ausreichend vorhanden sein, da sie nur knapp vier Tage haltbar sind. Nach der Spende kann sich jeder am weihnachtlichen Buffet bedienen und erhält ein kleines Geschenk als Dankeschön. Für Kinderbetreuung ist gesorgt, heißt es in der Mitteilung des Blutspendedienst der Landesverbände des DRK Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen (NSTOB).

Terminreservierung unter www.blutspende-leben.de/termine