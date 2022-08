Große Nachfrage - 7.000 Karten für DFB-Pokalspiel von RB Leipzig in Dessau sind schon weg

Am Dienstag ist der freie Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel von Ottensen gegen RB Leipzig gestartet. Das Spiel findet am 30. August in Dessau statt.

Dessau-Rosslau/MZ - Für das DFB-Pokalspiel zwischen Teutonia Ottensen und RB Leipzig im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion sind Stand Mittwochmittag insgesamt etwa 7.000 Tickets verkauft worden. Das geht aus der Übersicht bei Karten-Anbieter „Etix“ hervor.

Der freie Vorverkauf war am Dienstag gestartet worden - online und in den Touristinformationen in Dessau und Roßlau. Die etwa 2.000 Sitzplatzkarten sind zwischen komplett vergeben, wobei angesichts der VIP-Gäste unklar ist, wie viele davon überhaupt in den freien Verkauf gegangen sind. In den sechs Stehplatzbereichen gab es am Mittwoch bei „Etix“ noch über 12.000 Karten. Die Kapazität für das Pokalspiel in Dessau dürfte bei etwa 19.000 Zuschauern liegen.

Die Stehplatzkarten kosten 18 Euro, ermäßigt 15 und 10 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen fünf Euro. Das Pokalspiel der ersten Runde wird am Dienstag, 30. August, 20.45 Uhr angepfiffen.