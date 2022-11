Große Kontrolle in Sachen Radverkehrssicherheit - Polizei in Dessau ahndet 13 Verstöße

Die Kontrolle hatte am Donnertag zwischen 6 und 22 Uhr im Stadtgebiet von Dessau stattgefunden.

War Licht am Fahrrad? Die Polizei in Dessau-Roßlau hat einen Tag ganz genau hingeschaut.

Dessau-Roßlau/MZ - Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle in Sachen Radverkehrssicherheit wurden am vergangenen Donnerstag 13 Verstöße geahndet. Da hat die Polizei in Dessau-Roßlau mitgeteilt.