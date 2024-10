Nach der Kooperation mit der Feser & Graf-Gruppe nimmt der Fahrzeughändler in der Dessauer Heidestraße viel Geld in die Hand, um zu wachsen. Das ist geplant.

Große Halle entsteht in Dessau: Autohaus Feser-Heise setzt Millionen-Investition in der Heidestraße aum

Dessau/MZ. - Wer in der Heidestraße gegenüber des Autohauses Heise etwas länger auf die Straßenbahn wartet, kann Erstaunliches sehen: Beinahe im Minutentakt fahren Autos ins VW- und Seat-Autohaus, im gleichen Takt holen Kunden ihr Fahrzeug, frisch inspiziert, Tüv-geprüft und repariert wieder ab - so weit, so gewöhnlich für ein Autohaus.