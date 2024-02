Die Roßlauer Stadtteilbibliothek öffnet wieder zweimal in der Woche. Möglich macht das die frühere Leiterin Karin Weinmann mit ihrer Hilfe. Der Andrang am Dienstag zeigt, wie wichtig die Einrichtung ist. Warum trotzdem noch ein Problem besteht.

Große Freude in Roßlau: Ludwig-Lipmann-Bibliothek ist mit Hilfe der früheren Chefin wieder geöffnet

Die Ludwig-Lipmann-Bibliothek in Roßlau hat wieder geöffnet. Die frühere Bibliotheksleiterin Karin Weinmann (l.) unterstützt Mitarbeiterin Maren Schmohl.

Rosslau/MZ. - Das Roßlauer Kulturkaufhaus gleicht am Dienstagvormittag einem Taubenschlag. Das erste Mal seit der Schließung am 30. November öffnen sich die Türen zur Stadtteilbibliothek und die Leser geben sich die Klinke in die Hand.