Dessau/MZ/sib - Freude und erleichtertes Aufatmen im Tierpark Dessau: Die kürzlich beim Unwetter entflohene Nasenbärin „Nele“ ist wieder zurückgekehrt. Das hat die Stadtverwaltung Dessau-Roßlau am Freitagmorgen mitgeteilt. Damit endete eine nervenaufreibende zweitägige Suche glücklich.

Bis zu den Morgenstunden am Donnerstag habe sich die langnäsige Dame wohl noch im Tierparkgelände aufgehalten, heißt es. Weil die Außenzäune des Parks recht schlicht angefertigt seien, habe die Bärin das Terrain dann gänzlich verlassen. Kein großes Kunststück für einen Kleinbären, der von Natur aus auf Bäume klettert.

Zootierpflegerin Ulrike Wienhold entdeckte „Nele“ am Roten Bogen in Dessau

In den Folgestunden meldeten dann Passanten die Sichtung von Nele im Becker Bruch. Am Donnerstagabend ging Zootierpflegerin Ulrike Wienhold selbst auf die Suche. Und sie wurde fündig: Am Roten Bogen, auch holländischer Bogen genannt. Dort hatte es Nele hin verschlagen.

Mit Hilfe eines weiteren Passanten lockte Ulrike Weinhold die Nasenbärdame mit Würmern an. Um „Nele“ in die Transportbox zu bekommen, musste die erfahrene Zootierpflegerin noch tiefer in die Trickkiste greifen, so Ralf Schüler von der Pressestelle der Stadt: Gefrorene Wassermelone war die Lösung. „Ich war sehr erleichtert, die kleine Maus wieder zu ihrer Schwester zu bringen“, sagt Ulrike Wienhold. Die drei Nasenbären bleiben noch in der kleinen Nachbaranlage, wo sich „Nele“ von ihrem Ausflug erholt und ordentlich verwöhnt wird.

Tierparkchef Bauer: Wir sind alle sehr froh und erleichtert, dass Nele gesund und munter wieder im Tierpark Dessau zurück ist“

„Wir sind alle sehr froh und erleichtert, dass Nele gesund und munter wieder im Tierpark Dessau zurück ist“, so Tierparkleiter Jan Bauer. „Gleichzeitig bedanke ich mich bei allen, die dazu beigetragen haben und ganz besonders bei Ulrike Wienhold, die als langjährige Zootierpflegerin nicht nur viel Erfahrung, sondern auch einen besonderen Draht zu ihren Pfleglingen hat.“.