Große Ausfahrt im Mai - Dessau-Roßlauer Rennradfahrer touren durch den Fläming

Ausfahrt ist am 15. Mai geplant. Zwei Routen zwischen 50 und 80 Kilometer vorbereitet. Fahrt startet und endet im Paul-Greifzu-Stadion.

Auf die Rennradtour am 15. Mai freuen sich auch Thomas Siegel, Ralph Hirsch und Peter Lathan (v.l.n.r.).

Dessau-Rosslau/MZ - Was organisierte Gruppenfahrten angeht, so hatte Corona Dessau-Roßlaus Hobby-Rennradler zwei Jahre ziemlich ausgebremst. Die alljährliche Ausfahrt, die der Verein Anhalt-Sport zusammen mit dem Dessauer Radsportclub und dem Fahrradladen „Radprofi“ aus der Zerbster Straße organisierte, war wegen der Pandemie zwei Jahre lang tabu. Für den Neuanfang in wenigen Tagen gibt es optimistische wie verhaltene Prognosen und jede Menge Vorfreude.