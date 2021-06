Großbrand in Tornau - Mehrere Fahrer retteten noch ihre Lkw aus dem Rauch

Die Löscharbeiten am Schlachthof: Auch am Dienstag dauerten sie an.

Rodleben - Der Anruf kommt mitten in der Nacht um halb 2 Uhr. „Die ganze Halle in Rodleben brennt!“, hört Henrik Ewald durch das Telefon. Kurz darauf ist er auf dem Weg in Richtung Pharmapark Rodleben, um zu retten, was zu retten ist.

Die Spedition „Ewald Fuhrbetrieb“, in der er Disponent ist, nutzt einen Teil der Halle, die in der Nacht zu Montag in Flammen aufgegangen ist und die gesamte Dessau-Roßlauer Feuerwehr länger als 24 Stunden auf Trab hielt. Die Fahrer der Spedition parken ihre Lastwagen in der Nähe der Halle, die in Flammen steht, so auch in dieser Nacht.

Als Ewald auf dem Gelände ankommt, sieht er, wie Fahrer die schweren Fahrzeuge durch den dichten Qualm fahren, um sie nicht auch Opfer der Flammen werden zu lassen. „Ich habe dann selbst auch eine Maschine weggefahren“, erzählt er einen Tag danach. Am Ende schaffen sie es, alle Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen, aber folgenlos bleibt die Aktion nicht. Zwei Lkw-Fahrer und ein Wachmann, der auch zur Hilfe eilte, erlitten eine Rauchgasvergiftung. „Zum Glück geht es ihnen inzwischen wieder besser“, sagt Ewald.

Das Büro, die Fahrzeuge und sogar eine Tankstelle, die die Firma auf dem Gelände nutzte, sollen nun nach Zerbst umziehen

Der materielle Schaden hält sich für sein Unternehmen in Grenzen. In der Halle hätten nur Paletten und einige Hubwagen gelagert, jedoch keine Waren, die für den Verkauf oder Versand bestimmt waren. Ewald geht davon aus, dass das Gelände für eine lange Zeit nicht mehr benutzbar ist und plant deshalb bereits einen Umzug. Das Büro, die Fahrzeuge und sogar eine Tankstelle, die die Firma auf dem Gelände nutzte, sollen nun nach Zerbst umziehen. Das Büro mit all den Akten und der Computertechnik wurde von den Flammen verschont.

Schlimmer traf es den anderen Nutzer der Halle, die „Grünberg GmbH“, ein Handels- und Logistikunternehmen mit Sitz im hessischen Kassel, das laut Webseite Kunden wie Thomas Philipps und BASF beliefert. Gegenüber der MZ wollte sich die Firma nicht äußern und keine Fragen, etwa nach dem entstandenen Sachschaden, beantworten. Grünberg teilte nur mit, dass ihnen die Halle nicht gehöre. Außerdem bedanke man sich bei der Feuerwehr. Wem das Gelände gegenüber des Pharmaparks gehört, blieb zunächst unklar.

Dass die zeitweise 220 Einsatzkräfte aus vollen Rohren stundenlang Wasser auf die Flammen schießen konnten, war auch der Hilfsbereitschaft der „TEW Servicegesellschaft“ zu verdanken. Das Unternehmen ist im Pharmapark für die Ver- und Entsorgung, für Wasser, Strom, Instandhaltung, den Wachschutz, kurz: die ganze Infrastruktur zuständig. Sie ließ die Feuerwehrleute das Trinkwassernetz des Pharmaparks anzapfen, damit mehr Wasser zur Verfügung steht.

„Wir haben einen kleinen Krisenstab gebildet, der entschieden hat, mit dem Trinkwassernetz die Feuerwehr zu unterstützen“, sagt Geschäftsführer Christian Herschel. Die Produktion, unter anderem beim Impfstoffhersteller IDT Biologika, sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Herschel sagte, er sei froh, dass man habe helfen können. Außerdem sei das Ereignis auch ein Belastungstest für die Sicherheitsmaßnahmen im Pharmapark gewesen. „Den haben wir gut gemeistert, würde ich sagen“, so der Geschäftsführer.

Die Stadtwerke Dessau hatten noch während des Brandes und danach Messungen im Abwassernetz durchgeführt und keine Schadstoffbelastung festgestellt. Noch in der Brandausbruchsnacht hatte auch die Feuerwehr Messungen durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, das über Rodleben Rußpartikel niedergegangen sind. „Es gab eine erhebliche Ruß- und Geruchsbelästigung“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Müller. Verbrannt waren unter anderem Plaste, Dämmung, Plastverpackungen oder aus Styropor. Dass aus der ehemaligen Kühlhalle Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) entwichen sind, hält die Feuerwehr für unwahrscheinlich. Sie ging davon aus, dass die Kühlleitungen leer waren.

Umweltamt will feststellen, welche Stoffe aus der Halle als Sondermüll entsorgt werden müssen

Am Montag war auch das städtische Umweltamt vor Ort. Es will feststellen, welche Stoffe aus der Halle als Sondermüll entsorgt werden müssen. Die dafür erforderlichen Untersuchungen können erst nach den Ermittlungen der Polizei beginnen. Diese kann erst ermitteln, wenn die Lagerhalle vollständig gelöscht ist. Die letzten Feuerwehren werden voraussichtlich erst am Mittwoch abrücken. (mz)