Dessau-Roßlau braucht laut einer aktuellen Untersuchung des Pestel-Instituts mehr seniorengerechte Wohnungen. Warum es derzeit zu wenig gibt und warum Bund und Land mehr in die Sanierung dieser Wohnungen investieren müssten.

Graue Wohnungsnot in Dessau? Warum der Stadt altersgerechte Wohnungen fehlen

Dessau/MZ. - Eine Wohnung ohne Schwellen, ausreichend breite Türen für Rollator oder Rollstuhl, ein Aufzug im Haus – das alles sind Voraussetzungen, um in höherem Alter weiter in der eigenen Wohnung leben zu können und nicht frühzeitig ins Heim umziehen zu müssen. Aber: In Dessau-Roßlau fehlen seniorengerechte Wohnungen.