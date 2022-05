Gras behindert Abflüsse: Droht Jonitzer Mühle in Waldersee eine Überschwemmung?

An der Jonitzer Mühle und dem Schwedenwall mangelt es an der Pflege der Straßengräben. Immer mehr Gras und Schlamm verhindert das Abfließen des Wassers. Das könnte für die anliegenden Grundstücke zum Problem werden.

Graswuchs am Straßenrand (Symbolbild)

Waldersee/MZ - Die Gräben der Dessauer Vororte und Stadtbezirke sollen nach starken Regenfällen oder langanhaltendem Regen vom anfallenden Oberflächenwasser entlasten und vor Überschwemmungen schützen. In vielen Fällen trifft das auch zu. In Waldersee sehen die Mitglieder des Ortschaftsrats an einigen Stellen aber dringenden Handlungsbedarf. Besonders große Sorgen bereitet der Wassergraben entlang der Jonitzer Mühle.