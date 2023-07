Seit mehr als einer Woche ist die Pumpe auf dem Friedhof I in Dessau defekt. Wie dennoch versucht wird, Wasser für die Grabpflege bereitzustellen.

Warum auf dem Friedhof I in Dessau derzeit das Wasser knapp ist

Auf dem Dessauer Friedhof I ist derzeit der Brunnen defekt, es gibt kein Wasser. Darüber informiert ein Zettel am Eingang.

Dessau/MZ - „Ohne Wasser? Das ist schlecht“, sagt die junge Frau, die am Freitagvormittag zwei Gräber auf Friedhof I gießen will. Überrascht worden war die 29-Jährige von der Information am Eingangstor: „Wasserentnahme nicht möglich. Technischer Defekt“.