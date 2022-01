Goethe ist ab diesem Jahr auch im Tischbeinsaal der Anhaltischen Gemäldegalerie zu erleben

Dessau/MZ - Für die Anhaltische Goethegesellschaft beginnt das neue Jahr mit einer guten Nachricht. Sie darf den Tischbeinsaal der Anhaltischen Gemäldegalerie für ihre Veranstaltungen nutzen und hat damit wieder ein festes Domizil. Ihr bisheriges, die Wissenschaftliche Bibliothek, wird generalsaniert. Aber nicht nur das freut den Vorstand um Joachim Liebig sehr. „Wir haben mit der Gemäldegalerie auch einen neuen Kooperationspartner gewonnen, der unsere Arbeit bereichern wird“, sagt der Vorsitzende.

Davon können sich die Besucher gleich in der ersten Veranstaltung des Jahres, am 9. April, überzeugen. Denn die findet im Tischbeinsaal statt und wird zudem von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin in der Anhaltischen Gemäldegalerie, Nadine Willing-Stritzke gestaltet. Im Mittelpunkt ihres Vortrags steht die Gedächtnisausstellung der Anhaltischen Gemäldegalerie zum 100. Todestag Goethes im Jahr 1932. Initiiert und kuratiert wurde diese von Ludwig Grote, dem anhaltischen Landeskonservator und ersten Direktor der Anhaltischen Gemäldegalerie. Der 100. Todestag Goethes fiel in politisch unruhige Zeiten - die Weimarer Republik löste sich auf, die Nationalsozialisten gewannen zunehmend an politischem Einfluss. Die Wirtschaftskrise erschwerte das Leben. Der Vortrag Willing-Stritzkes gibt einen Eindruck, wie die damalige Ausstellung zu Ehren Goethes ausgesehen hat.

Zwei neue Gesichter im Vorstand der Goethegesellschaft

Acht Veranstaltungen stehen im Jahresprogramm 2022 der Anhaltischen Goethegesellschaft. Der verspätete Start im April ist - wie so vieles in dieser Zeit - Corona verschuldet. „Wir hoffen, dass im Frühjahr die Corona-Auflagen weniger sind“, erklärt Vorstandsmitglied Kerstin Bittner. Das zurückliegende Jahr war auch für diesen Verein schwierig. „Die erhoffte Normalität ist nicht eingetreten“, so Vorsitzender Joachim Liebig. Von den geplanten acht Veranstaltungen hätten sie nur vier durchführen können. „Umso mehr haben wir uns über ein interessiertes und auch zahlreiches Publikum gefreut.“

Seit November gibt es im Vorstand der Goethegesellschaft zwei neue Gesichter. Mario Kopf und Thomas Lanfermann unterstützen fortan die Vorstandsarbeit und rücken für Gabriele Schneider und Adrian La Sylvia nach, die den Vorstand verlassen haben. Mario Kopf ist Lehrer für Latein und Sport am Liborius-Gymnasium. Von Goethe, der in seiner Arbeit viel von den Römern und Griechen übernommen hat, sei er fasziniert. Thomas Lanfermann, der bei einem Automobilclub arbeitet, ist ein literatur- und goetheinteressierter Dessauer.

Im Juni lädt die Gesellschaft wieder zum traditionellen Sommerspaziergang mit Gästeführerin Ines Gerds ein. Diesmal geht es durch das Luisium, den Garten der Empfindsamkeit. „Wir werden Dinge entdecken, die man auf den ersten Blick nicht gleich wahrnimmt“, macht Kerstin Bittner auf diesen Nachmittag neugierig.

Nicht Goethe, sondern einem Produkt seiner Zeit ist die August-Veranstaltung gewidmet. Die berühmte englische Keramik von Josiah Wedgwood kam vor 250 Jahren ins Gartenreich. Fürstin Louise von Anhalt-Dessau erhielt ein solches, mit Attributen antiker Götter verziertes Teeservice von ihrem Mann als Geschenk. An vielen Orten im Gartenreich sind Proben der weltbekannten Keramik erhalten geblieben. Der Museologe Uwe Quilitzsch hält den Vortrag im Wörlitzer Ringhotel „Zum Stein“.

EX-OB Peter Kuras tritt als Referent auf

Die Gemälde der Goethe-Zeit in der Anhaltischen Gemäldegalerie wird dessen Direktor Ruben Rebmann am 27. August im Tischbeinsaal vorstellen. Auch der Ex-OB Peter Kuras bekennt seine Affinität zum Dichterfürsten und übernimmt die September-Veranstaltung. Er widmet sich „Goethe, Schiller, Wilhelm Tell und der Schweiz“ und geht der Frage nach, was Goethe zur Befassung mit der Tell-Legende bewogen hat und wie es dazu kam, dass er Friedrich Schiller den Stoff überließ.

Zum Jahresabschluss wollen die Vorstandsmitglieder ausgewählte Texte zum Thema „Goethes Freunde“ lesen, traditionell im Hotel „Zum Stein“. Diese Veranstaltung musste in den letzten beiden Jahren wegen Corona abgesagt werden. „Nun hoffen wir sehr, dass es beim dritten Mal klappt“, so Joachim Liebig.

Das komplette Jahresprogramm ist unter www.anhaltische-goethe-gesellschaft.de ersichtlich, Flyer gibt es auch in der Touristinformation in der Hobuschgasse. Es gelten jeweils die aktuellen Corona-Regelungen.