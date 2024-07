Torten, Pralinen, Käse Fours Glücksspiel für den Gaumen: Prüfung für die Konditoren am Berufsschulzentrum Dessau zum Thema „Casino“

15 Azubis aus ganz Sachsen-Anhalt absolvieren ihre Gesellenprüfung am Berufschulzentrum in Dessau. Was die Prüfer beeindruckt hat und was sie bemängeln.