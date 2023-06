Ziehung am Mittwoch Glück mit „Spiel 77“ - Lotto-Spieler aus Dessau-Roßlau gewinnt 77.777 Euro

Die Zusatzlotterie „Spiel 77“ hat am Mittwochabend einem Lottospieler in Dessau-Roßlau den Gewinn von 77.777 Euro beschert. Es ist der achte so genannte „Hochgewinn“ ab 5.000 Euro in diesem Jahr.