Gleisbauarbeiten: Pendler-Züge zwischen Dessau und Wittenberg fahren mit veränderten Zeiten

Dessau/MZ - Pendler und Bahnreisende zwischen Dessau, Wittenberg und Falkenberg müssen sich ab der kommenden Woche auf veränderte Fahrzeiten und teilweisen Ersatzverkehr durch Busse und Großraumtaxis einstellen. Grund dafür sind Gleiserneuerungen im Bereich Wittenberg.

Betroffen sind ab kommenden Mittwoch die Linien RE14b und RB51, die von Dessau nach Falkenberg verkehren. Zwischen dem 9. und 16. Februar kann der Halt in Wittenberg Altstadt nicht angefahren werden. Die Bahn setzt hier Großraumtaxis zwischen Altstadt und Hauptbahnhof mit veränderten Abfahrtszeiten ein.

Parallel dazu kommt es zwischen dem 9. und 25. Februar auf der Linie RB51 in den Morgenstunden zwischen 5 und 7 Uhr zu meist früheren Abfahrtszeiten und einem notwendigen Umstieg am Hauptbahnhof in Wittenberg. In der Gegenrichtung Fahren die Züge ab Elster zumeist etwas später ab.

Bei der Linie RE14b ist zwischen 17. und 25. Februar vor allem der Abschnitt zwischen Coswig und Falkenberg betroffen, hier fahren die Züge zwischen 14 und 18 Uhr zum Teil verspätet ab. In den Morgenstunden kommt es wie beim RB51 zudem zu späteren Abfahrtszeiten ab Elster.

In den Nachtstunden werden zwischen 22 und 0 Uhr auch einzelne Züge durch Busse ersetzt. Die Ankunftszeiten verschieben sich hier um bis zu 33 Minuten.

Die genauen Veränderungen und Einschränkungen können über Bahn.de, die DB-Navigator-App oder das Baustellen-Portal der Deutschen Bahn abgerufen werden.