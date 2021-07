Giftige Debatte um Luftfilter für Schulräume - Hat Dessau-Roßlau zu lange auf Studien gewartet?

Wird an Dessau-Roßlauer Schulen weiter nur gelüftet?

Dessau-Rosslau/MZ - Dass Wechsel- und Distanzunterricht nach den gerade begonnenen Sommerferien erneut den Schulalltag prägen, das will die Politik auf Bundes- und Landesebene unbedingt verhindern. Auch die Kultusministerkonferenz hatte sich Ende Juni für eine Rückkehr in den normalen Schulalltag ausgesprochen.

Dass dafür jedoch auch die Voraussetzungen geschaffen worden, davon ist auf kommunaler Ebene nicht jeder überzeugt. „Nach den sechs Wochen wird es spannend, wenn Corona zurückkommt“, kritisierte am Mittwoch im Stadtrat Guido Fackiner (Grüne) die Verhaltenheit der Verwaltung beim Thema Luftfilter für Schulen und Schulbusse. „Wir fragen nun seit einem Jahr immer wieder nach, was in Sachen Lüftern getan wird.“

Die Stadt hatte zuletzt immer wieder auf eine laufende Studie der Uni Magdeburg verwiesen, deren Ergebnisse man erst abwarten wolle. Für Fackiner unverständlich. „Das Land fördert Lüftungssysteme inzwischen. Magdeburg hat da bereits Anträge eingereicht und was machen wir?“

Es sei eben eine sehr dynamische Lage, täglich würden andere Meinungen transportiert, entgegnete der zuständige Beigeordnete für Gesundheit, Soziales und Bildung, Jens Krause. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) habe vor kurzem noch gesagt, dass einfaches Lüften reiche.

Doch auch in Dessau-Roßlau gehe es beim Thema mittlerweile voran. Über das Schulamt sei eine Abfrage an die Schulen zum Bedarf an Luftfilteranlagen herausgegangen.

„Jetzt, nach einem Jahr?“, warf Fackiner nochmals ein. Krause reagierte ungehalten auf den Zwischenruf. „Wussten Sie’s?“, gab er zurück. „Bevor wir je 1.500 Euro für 500 Klassenräume ausgeben, ist es wohl angemessen, auf wissenschaftliche Aussagen zu warten.“ Diese würden in den kommenden Tagen erwartet. „Danach fangen wir an, die Geräte gemeinsam mit dem Land zu beschaffen“, so der Beigeordnete.