GEW ruft zum Streik in Dessauer Kitas in kommender Woche auf

Dessau/Leipzig/MZ - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat zum Streik in den Kitas von Dessau aufgerufen. So soll am kommenden Mittwoch die Arbeit länderübergreifend niedergelegt werden. In Leipzig ist dann eine zentrale Kundgebung geplant. Erwartet werden Teilnehmer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

„Die Arbeitgeber müssen sich endlich ihrer Verantwortung stellen, schließlich erhalten die Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Engagement seit Jahren den Betrieb aufrecht – trotz unwirtlicher Bedingungen“, lässt sich die Landesvorsitzende der GEW Sachsen-Anhalt in einer Mitteilung der Gewerkschaft zitieren.

Hintergrund sind demnach seit Februar 2022 laufende Tarifverhandlungen mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA). Bislang seien alle Forderungen der Gewerkschaften zurückgewiesen worden. „Die Forderungen enthalten deshalb neben besserer Bezahlung auch Verbesserungen für Kita-Leitungen, Qualifizierung und genug Zeit für Tätigkeiten außerhalb der reinen Betreuungszeit“, heißt es weiter.