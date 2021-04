Gesundheitsamt meldet 25 Infektionen am Freitag - Inzidenz der Stadt sinkt auf 114,9

Dessau-Rosslau - In Dessau-Roßlau hat es in den vergangenen Tagen deutlich über 100 neue Corona-Fälle gegeben: Nach 34 am Dienstag, 23 am Mittwoch und 35 am Donnerstag kamen zum Wochenabschluss noch einmal 25 Infektionen dazu. Das hat das Gesundheitsamt am Freitag bestätigt. Bei den Betroffenen handelt es sich um elf weibliche und 14 männliche Personen, die zwischen drei und 88 Jahren alt sind.

Trotz der hohen Fallzahlen ist Dessau-Roßlaus Inzidenzwert gesunken. Das Robert-Koch-Institut in Berlin gab ihn am Freitag mit 114,9 an. Es dürfte mit dem vergangenen Wochenende zusammenhängen, an dem nur wenige Fälle gemeldet wurden. Sachsen-Anhalts Landesdurchschnitt lag am Freitag nach Angaben aus dem Sozialministerium bei einem Wert von 185,1.

Die Corona-Lage an den Schulen und Kitas bleibt schwierig. Zu den acht betroffenen Klassen und Gruppen kam am Freitag eine weitere dazu: An der Grundschule Friederikenstraße in Dessau-Nord musste eine Klasse in Quarantäne geschickt werden.

Vom Städtischen Klinikum wurden am Freitag 25 Corona-Patienten gemeldet, fünf von ihnen sind auf der Intensivstation untergebracht. Ein weiterer Patient ist verstorben. Der Mann stammt aus Bitterfeld. Er wird damit nicht in die Dessau-Roßlauer Statistik eingerechnet.

In den beiden städtischen Testzentren in Dessau und Roßlau wurden am Donnerstag 62 Abstriche gemacht. Daraus gingen drei positive Testergebnisse hervor.

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Dessau-Roßlau nähert sich der 3.000er Marke. Am Freitag betrug die Zahl 2.911 Fälle. Die Zahl der Genesenen gab die Stadt mit 2.405 an. Zu Donnerstag gab es damit keine Veränderung.