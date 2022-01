Gesundheitliche Probleme? Mercedes-Fahrer fährt in der Dessauer Schaftrift gegen Baum

Blick in einen Rettungswagen.

Dessau/MZ - Vermutlich gesundheitliche Probleme haben am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall in der Großen Schaftrift in Dessau geführt.

Der 57-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz hatte gegen 8.30 Uhr die Große Schaftrift befahren und war in Höhe der Schwarzebergbreite nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte das Auto mit einem Baum. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte der Fahrer aus seinem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben 22.500 Euro.