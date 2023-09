Der Stadtrat stimmt gegen weitere Verhandlungen zur Übertragung des Dessauer Welterbes an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz.

Gespräche mit dem Land nicht mehr erwünscht: Anhaltische Gemäldegalerie soll in Dessauer Hand bleiben

Weltkulturerbe in Dessau

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Ein schlechtes Bauchgefühl war am Ende wohl ausschlaggebend für die Ablehnung: Der Stadtrat stimmte auf seiner Sitzung am Mittwoch gegen ein Verhandlungsmandat für die Verwaltung zur Übertragung der Anhaltischen Gemäldegalerie und des Georgiums an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz.