Das hat sich jemand in der Ausstellung in Messolonghi wiedererkannt.

Dessau/MZ - Sie hatte das Privileg, ein Vierteljahr für die Stadt Dessau-Roßlau Botschafterin in Griechenland zu sein. Dort fotografierte die Dessauer Designerin Zerina Kaps viele Menschen an Orten ihrer Wahl. Es ging um das Thema Freiheit und das Projekt spielte in Messolonghi. Die Griechen aus der Hafenstadt am Golf von Patras erinnerten in diesem Sommer an den Freiheitskampf vom Osmanischen Reich vor 200 Jahren von 1821 bis 1830. Kaps war mit ihren vielen Fotos Teil des Dessauer Beitrags einer großen Ausstellung. Und sie hatte sogar einen allerersten Bildband mit den

Fotos aus Messolonghi drucken lassen. Ein Unikat, ziemlich kostspielig für eine Studentin.

Der Aufenthalt in Messolonghi hat zwei Nachspiele. Zum einen wird Zerina Kaps im Dezember ihre Bilder aus Griechenland in einer Ausstellung in der Dessauer Orangerie am Georgium zeigen, zum anderen arbeitet sie daran, dass ihr aus dem Projekt stammender Bildband „Faces of Freedom“ (Gesichter des Friedens) mit den vielen interessanten Porträts, mit den Gedanken der Porträtierten zum Thema Freiheit in deutscher und griechischer Sprache erscheinen kann.

Zerina Kaps mit ihrem Bildband über die Menschen aus Messolonghi. Es gibt ein einziges Buch und es sollen möglichst viele gedruckt werden. Foto: Kaps

Dafür wirbt die Dessauerin seit rund 14 Tagen im Internet auf Kickstarter mit einem sehr persönlichen Video. „Jedes Gesicht erzählt eine einzigartige Geschichte“ so erklärt sie die Arbeit mit 73 Griechen, die sie vor der Linse ihrer Kamera hatte. „Ich lade Euch ein, Teil dieser Reise zu sein“, so erklärt sie in einem Video auf Kickstarter und wirbt dafür, das Buchprojekt zu unterstützen. Denn ohne Hilfe würde das Projekt nicht leistbar sein. Die Unterstützer sichern sich im vorab für 50 Euro einen Bildband oder für weniger Geld ein paar wunderschöne Fotos über die Menschen oder die Landschaft am Golf von Patras. Über 500 Euro sind auf diese Weise schon zusammengekommen, freut sich die junge Dessauerin über die bisherige Unterstützung, die ihr zuteil wird.

Diese Zahl reicht allerdings noch nicht für den Druck von „Faces of Freedom“. Es ist damit im Moment noch eine Kippelpartie, ob das Buch tatsächlich herausgegeben werden kann. Doch Kaps ist dennoch sehr optimistisch und sie kämpft sehr um ihr allererstes Buchprojekt.

Die Dessauer-Roßlauer Griechenland-Botschafterin ist inzwischen übrigens von Elbe und Mulde an den Rhein gewechselt. In ihrer Heimatstadt hatte die 24-Jährige an der Hochschule Anhalt Design studiert. Auf diesen Abschluss eines Bachelors will sie jetzt einen Master draufsetzen. In Wiesbaden an der Universität wird sie in wenigen Tagen ihr Studium aufnehmen. Allerdings nicht im Fach Design, sondern sie will lernen, wie man Filme inszeniert und dreht.

Aber auch in Wiesbaden soll das Griechenland-Projekt ein wenig nachhallen, so plant Kaps. Denn auch hierzulande haben viele Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit. Kaps erzählt, dass sie ukrainische Flüchtlinge kennengelernt hat, die in den Wochen und Monaten des Krieges um ihr Heimatland bangen, Angst und den Wunsch nach Frieden haben. „Ich stelle mir vor, dass das neue Projekt, mehrere und unterschiedliche Gruppen von Personen in den Fokus stellt.“

Die meisten von Kaps in Messolonghi porträtierten Menschen haben auf den Fotos ihre Augen geschlossen. Weshalb eigentlich? Kaps hat dies als künstlerisches Mittel genutzt. Jeder habe den Ort, an dem er sich frei fühlt persönlich ausgewählt. Wer die Augen schließt, könne besser über ein Thema nachdenken, seinen Gedanken nachhängen. Die Fotografin wollte genau diese Situation festhalten. Hat das geholfen, Worte über Freiheit und Frieden noch besser zum Ausdruck zu bringen? Zerina Kaps meint, in der Mehrzahl sei das geglückt. „Manche haben auch ihre Augen nicht schließen wollen und sich diese Freiheit genommen.“

Zerina Kaps kann man unterstützen: www.kickstarter.com/projects/zerinakaps/faces of freedom