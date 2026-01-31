Um nicht arbeitslos zu werden, hat Christoph Göring 2001 die Ahlsa GmbH gegründet. 25 Jahre später gehört das Unternehmen zu den Branchenriesen in der Region. Wie diese Erfolgsgeschichte geschrieben wurde.

Geschäftsführer mit 26: Wie Christoph Göring die Ahlsa GmbH gründete und warum der Name so wichtig war

Die Ahlsa GmbH wird 25: Für Geschäftsführer Christoph Göring ist es ein besonderes Jubiläum.

Dessau/MZ. - Christoph Göring hätte es sich vor 25 Jahren kaum vorstellen können, ein Vierteljahrhundert später sein Firmenjubiläum als mittelständischer Unternehmer in der Dessauer Marienkirche mit über 300 geladenen Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft feiern und dabei auch noch Dieter Hallervorden als engen Freund, für seine Gäste und sich als Unterhalter des Abends, begrüßen zu können.