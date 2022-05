Geplanter Verkauf eines DWG-Wohnblocks in Dessau schürt Ängste bei den Bewohnern

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft will sich von Wohnblock trennen. Die Infobriefe trafen langjährige Mieter mitten ins Herz. Was die Mieter nun befürchten und wie die DWG darauf reagiert.

Dessau/MZ - Manche können nachts nicht mehr schlafen. Andere lässt der Gedanke wochenlang nicht los, was werden wird. Seit Ende Mai drehen sich die Gedanken der Mieter des Wohnblocks in der Dessauer Rabestraße 21 bis 27 häufig darum, wie die Zukunft in ihrem Zuhause aussehen wird. Werden sie wohnenbleiben dürfen?