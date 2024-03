Geparktes Auto in Dessau schwer beschädigt - Polizei findet in Tatortnähe betrunkenen Fahrer

Dessau/MZ/oml - Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kienheide in Dessau einen verkehrsunfall verursacht und ist dann geflüchtet.

Am Samstag hatte eine 35-jährige Dessauerin den Verkehrsunfall angezeigt. Sie hatte ihr Auto am Vorabend in der Kienheide abgestellt. Am Morgen darauf stellte sie fest, dass ein zunächst unbekannter Unfallverursacher gegen ihr Fahrzeug gefahren warund sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Der Gesamtschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Durch die Beamten konnte im näheren Umfeld das Auto eines 39-jährigen Polen festgestellt werden, bei dem frische Unfallschäden auf eine Beteiligung hinwiesen. Bei einem Gespräch mit dem Halter räumte dieser ein, den Wagen gefahren zu sein. Beim Gespräch fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.