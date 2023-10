Kommunalpolitik Genderverbot kein Thema für Rathaus in Dessau-Roßlau - AfD-Vorlage wird nicht behandelt

Die AfD-Fraktion in Dessau-Roßlau hatte eine Beschlussvorlage gebracht, in der gefordert wird, das Gendern in der Stadtverwaltung und in den städtischen Eigenbetrieben abzuschaffen. Doch das ist gar nicht angeordnet.