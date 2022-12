Trotz eisiger Kälte Gelungene Premiere - Hunderte Dessauer kommen zum Weihnachtssingen ins Greifzu-Stadion

Statt in Fan-Hymnen wird am Freitagabend im Paul-Greifzu-Stadion in einen weihnachtlichten Chorgesang eingestimmt. Dessauer und Gäste sind beim ersten Weihnachtssingen erstaunlich textsicher und sangesfreudig. Über einen tollen Abend.