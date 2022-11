Einwohnerversammlung zu Millionen-Projekt Geldregen dank eines neuen Solarparks? Warum Mosigkau auf 40.000 Euro pro Jahr hofft

Ein Investor will in Mosigkau auf einem 14 Hektar großen Grundstück einen Solarpark eröffnen. Ein zweistelliger Millionen-Beitrag investiert. Was der Investor sagt. Warum der Ortsbürgermeister das Projekt positiv sieht.