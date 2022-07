Geldgier als Motiv - 25-jähriger Drogendealer aus Dessau muss über sechs Jahre in Haft

Es ging um 100 Kilo Marihuana: Ein 25-jähriger Drogendealer wird in Dessau zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Der Dessauer Student muss außerdem zum Entzug.

Bild vom Prozessauftakt im Encrochat-Verfahren am Landgericht Dessau.

Dessau/MZ - Sechs Jahre und acht Monate Freiheitsentzug, so lautet das am Mittwoch am Landgericht Dessau ergangene Urteil gegen einen Drogendealer aus Dessau. Er hatte von Mai 2020 bis zu seiner Festnahme im Juni 2021 nach den Ermittlungen und eigenem Geständnis mit mehr als 100 Kilo Marihuana gehandelt. Auf die Spur gekommen war man ihm durch die Chat-Protokolle eines von ihm benutzten verschlüsselten Handys.