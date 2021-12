Geld für Spielplatz in Dessau-Törten ist endlich zusammen

Der Spielplatz Törten Am Hang in Törten wird im nächsten Jahr weiter aufgewertet. Es entsteht ein Streetball-Feld.

Dessau/MZ - Zum Jahresende kann Rita Bahn-Kunze, die Vorsitzende des Stadtbezirksbeirates Süd, Haideburg, Törten, eine frohe Botschaft verkünden: Im kommenden Jahr wird der Spielplatz Am Hang in Törten endlich die lang ersehnte Streetballanlage erhalten. „Der letzte fehlende Bauabschnitt kann endlich in Angriff genommen werden“, sagt sie.

Möglich macht dies die Solidarität der anderen Stadtbezirke, ohne die das Projekt abermals gescheitert wäre. Denn nur dank deren Zuschusses kann das 15.000 Euro teure Vorhaben unter Federführung des Heimatvereins Törtens auch gestemmt werden.

Für die 100 Quadratmeter große Asphaltfläche sei der Auftrag schon ausgelöst worden, sagt Heike Herrmann vom Referat Ortschaften und Stadtbezirksangelegenheiten. „Die Umsetzung erfolgt im kommenden Jahr.“

Die Erweiterung des Spielplatzes Am Hang hat eine lange Geschichte hinter sich. 2015 war der erste Spatenstich für die Erweiterung gesetzt. Rechtzeitig vor Weihnachten waren in einem ersten Bauabschnitt ein Sandkasten, eine Nestschaukel und zwei Bänke übergeben worden. 10.000 Euro standen zur Verfügung. Der damalige Ortsbeirat Törten hatte Gelder aus dem Budget der Ortschaftsräte beantragt. Die 13 Ortsbürgermeister befürworteten damals das Projekt. „Ohne die anderen hätte das nicht geklappt“, sagt der damalige Ortsbeiratsvorsitzende Manfred Weinert.

Nahtlos sollte es weitergehen. 2016 folgte der nächste Bauabschnitt. Der Törtener Heimatverein hatte zusammen mit dem Betreuungsforstamt eine neue überdachte Sitzgruppe geschaffen. Sowohl Spielplatzbesucher als auch Radfahrer lädt sie zum Platznehmen ein.

Doch dann kam Sand ins Getriebe beim Spielplatzprojekt. Was bislang fehlte, war der mittlere Bauabschnitt, nämlich eine Streetballanlage, damit auch ältere Kinder und Jugendliche sich Am Hang austoben können. Ebenfalls eine Tischtennisplatte war geplant. Alles scheiterte bislang am fehlenden Geld.

Ohne die Corona-Pandemie, in der zahlreiche Veranstaltungen in den Ortsteilen nicht stattfinden konnten, wäre das Geld wahrscheinlich auch 2021 nicht aufzubringen gewesen. „Wir hatten jetzt keine Möglichkeit, unser Budget auszugeben“, sagt Bahn-Kunze zu den 5.000 Euro, die den Räten jeweils zur Verfügung standen. Das Geld ins neue Jahr zu übertragen, ging nicht. Es verfallen zu lassen, kam aber auch nicht in Frage. „Die Stadtbezirke waren sich da alle einig.“ Und unterstützen alle das Spielplatzprojekt, ist Bahn-Kunze begeistert. Ebenso wie Manfred Weinert, unter dessen Ägide vor sieben Jahren das Projekt in Angriff genommen worden war.