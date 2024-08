Züge sollen mit Wasserstoff statt Diesel fahren Geld für Machbarkeitsstudie eines Bahn-Forschungszentrums in Dessau: Kommt „Trains-Center“?

Zwölf Millionen Euro wurden bereits in projekte des vereins Bahntechnik Dessau egsteckt. Er will Züge mit Wasserstoff fahren lassen und dafür ein Forschungszentrum am Dessauer Güterbahnhof aufbauen. Nun hat er die nächste Hürde genommen.