Gelbe Tonnen sind in Dessau-Roßlau auf dem Vormarsch

In Roßlau oder Mildensee gibt es Gelbe Tonnen schon längst. Ab 2023 sollen Haushalte in weiteren Stadtteilen mit den Tonnen zur Sammlung von Leichtverpackungen ausgestattet werden.

Dessau-Rosslau/MZ - Gelbe Tonnen zur Entsorgung von Leichtverpackungen sind in Dessau-Roßlau auf dem Vormarsch. Ab dem 1. Januar 2023 sollen auch in Haushalten in den Stadtteilen Waldersee, Siedlung, Ziebigk, Süd, West, Alten und Zoberberg die Gelben Säcke durch die Tonnen abgelöst werden. Dann sind zwar noch nicht alle Dessau-Roßlauer an das stadtweit angestrebte einheitliche Tonnen-Abholsystem angeschlossen, aber der Anteil steigt von bislang 40 auf 68 Prozent, sagt Sabine Moritz, Chefin des Stadtpflegebetriebes.

Hintergrund für die geplante Umstellung 2023 sind Ausschreibungsverhandlungen zur Entsorgung der Plastikverpackungen. Aller drei Jahre sind die mit dem jeweiligen verantwortlichen Systembetreiber vorzunehmen. Dabei geht es auch um die mengenmäßige Erfassung der Verpackungen.

Viel Geld für die Umrüstung von Stellplätzen nötig

Wäre es nach dem Stadtpflegebetrieb gegangen, dann wären bereits seit dem vergangenen Jahr alle Haushalte an die Entsorgung der Leichtverpackungen über die Gelbe Tonne angeschlossen, denn immer wieder gab es Beschwerden über Verschmutzungen in der Stadt. Denn oftmals würden die Gelben Säcke schon Tage vor dem Abholtermin herausgestellt, sie und zum Teil von Tieren zerrissen, so dass sich der Müll in den Straßenzügen verteilte. Mit den Tonnen sollte mehr Ordnung einziehen. Eine Rolle spielte aber auch, dass der Entsorger angekündigt hatte, das Mischsystem nicht mehr mittragen zu wollen.

Gescheitert war der Plan aber vor allem an den großen Vermietern. Als der Vorschlag zur Umstellung von Gelbem Sack auf Gelbe Tonne im Herbst 2018 aufkam, bemängelten sie, dass die Umrüstung zu kurzfristig komme. Um die Gelben Tonnen aufzustellen, müsse entsprechender Platz geschaffen werden. So hätte zum Beispiel die Wohnungsgenossenschaft Dessau innerhalb eines Jahres 300.000 Euro aufbringen müssen. „Das ist unmöglich“, erklärte deren Vorstandsvorsitzender Nicky Meißner damals. Das sahen auch die Vorstände der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG) und des Wohnungsvereins so. Was sie zudem abschreckte: Wenn die Gelben Tonnen falsch befüllt werden, muss nachsortiert werden. Der Aufwand und die zusätzlichen Entsorgungskosten müssten auf die Mieter umgelegt werden.

Die großen Vermieter haben dem Vorschlag zugestimmt. Sabine Moritz, Leiterin Stadtpflegebetrieb

Dem nun auf dem Tisch liegenden Vorschlag, dass ab 2023 der Kreis der Stadtbezirke erweitert wird, wo von Säcken auf Tonnen umgestellt wird, „haben die großen Vermieter zugestimmt“, erklärte Sabine Moritz im Betriebsausschuss Stadtpflege. Das betrifft also auch die großen Wohngebiete in Alten, West und Zoberberg.

Umstellungsziel bis 2026

Die innenstadtnahen Stadtbezirke - innerstädtisch Nord, innerstädtisch Mitte und innerstädtisch Süd - behalten vorerst noch die Gelben Säcke. Von den Vermietern „werden nach wie vor Probleme bei der Umstellung ab dem Jahr 2023 gesehen“, erklärte Moritz. Die Gelben Tonnen sollen aber auch hier eingeführt werden. Die Umstellung ist zum 1. Januar 2026 vorgesehen.