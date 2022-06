Geheimes Rennen um Chef-Posten im Dessauer Rathaus: Weitere Namen dringen nach Außen

Dessau-Roßlau/MZ - Das Rennen um die Chef-Posten an der Spitze von Dessau-Roßlaus Verwaltung findet auch zwei Monate nach dem Bewerbungsschluss weiterhin nicht-öffentlich statt. Und das wird erst einmal so bleiben. In Vorbereitung der Beigeordneten-Wahlen im Juni hat sich der Stadtrat darauf verständigt, zunächst eine Findungskommission zu bilden. Das Gremium soll in den nächsten Wochen eine Vorauswahl unter den Bewerbern treffen und Bewerbungsgespräche führen - alles hinter verschlossenen Türen.

