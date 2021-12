Gegenverkehr irritiert - 96-Jähriger prallt in Roßlauer Südstraße gegen geparktes Auto

Roßlau/MZ - In der Südstraße ist am Samstag gegen 19 Uhr ein 96-Jähriger Autofahrer in ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand gefahren. Der Senior war laut Polizeibericht in Richtung Luchstraße unterwegs und wollte an dem abgestellten Wagen vorbei fahren.

Aufgrund eines entgegenkommenden Autos habe der 96-Jährige das Vorbeifahren abgebrochen und ist infolgedessen mit dem parkenden Fahrzeug kollidiert. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht an der Hand und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.