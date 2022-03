Geflüchtete aus der Ukraine: Kurzfristig sollen 100 Wohnungen in Dessau-Roßlau bereitgestellt werden

Dessau/MZ - Dessaus Stadtwerke haben am Freitag in der Hobuschgasse die erste von 20 Flüchtlingswohnungen bezugsfertig hergerichtet und dem Dessau-Roßlauer Sozialamt übergeben.

„Möglich ist dies nur dank der beispiellosen Spendenbereitschaft unserer Bürger und Unterstützung der vielen freiwilligen Helfer“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Zänger in einer Pressemitteilung. Der Spendenaufruf der kommunalen Familie und Wohnungsgenossenschaften habe bisher ein überwältigendes Echo gefunden. „Ohne diese Sachspenden wäre es nicht möglich, die Wohnungen in so kurzer Zeit funktionsfähig einzurichten.“

Insgesamt sollen kurzfristig bis zu 100 leerstehende Wohnungen bereitgestellt werden

Ebenso beeindruckend sei die Hilfsbereitschaft unter den Mitarbeitern der beteiligten Unternehmen, hier mit anzupacken. „Darüber hinaus stehen uns Dessau-Roßlauer Vereine mit Transportfahrzeugen und ehrenamtlichen Helfern zur Seite. Das ist echte Solidarität und zeigt, wie wir hier alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt. Allen ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe“, sagte Zänger.

Insgesamt sollen kurzfristig bis zu 100 leerstehende Wohnungen im gesamten Stadtgebiet für Ukraine-Flüchtlinge bereitgestellt werden. Die Stadt Dessau-Roßlau, die Stadtwerke und sowie die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft, die Wohnungsgenossenschaft Dessau, der Wohnungsverein Dessau und die Roßlauer Wohnungsgenossenschaft haben hierzu ein Soforthilfeprogramm gestartet.

Bürger, die sich beteiligen wollen, können sich bei den Stadtwerken melden - per Mail unter ukrainehilfe@dvv-dessau.de oder telefonisch unter 0340/8991004. Hier werden alle Sachspenden erfasst. Gebraucht wird alles zur funktionsfähigen Einrichtung der Bereiche Wohnen, Essen und Schlafen. Ebenso dringend sind Transportfahrzeuge und Manpower.