„Gefahr für Leib und Leben“: Jugendliche rauben 21- Jährigen auf Dessauer Museumskreuzung aus

Dessau-Roßlau/MZ/oml - Nach einem Raubüberfall auf einen 21-Jährigen am Mittwochabend sitzen zwei jugendliche Tatverdächtige nach einem schnellen Ermittlungserfolg der Polizei in Untersuchungshaft. Über die Straftat und die Ermittlungen informierten am Freitag Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Dessau in einer Presseerklärung.

Drohung mit Gafhr für Leib und Leben

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten der 16- und der 19-jährige Tatverdächtige am Mittwoch im Bereich der Museumskreuzung den 21-Jährigen „unter Drohung mit Gefahr für Leib und Leben“ - so die Ermittler- aufgefordert, sein Handy herauszugeben. „In der weiteren Folge sollen beide Beschuldigte auf den Geschädigten „körperlich eingewirkt“ haben. „Dabei wurde dieser leicht verletzt“, so ein Polizeisprecher.

Keine Auskunft zur Herkunft der Täter

Weder zur Art des Angriffs noch zur Nationalität der Tatverdächtigen machte er eine Angabe - mit Blick auf das jugendliche Alter der mutmaßlichen Täter.

Polizisten konnten die Jugendlichen kurz nach der Tat im Stadtpark festnehmen. Sie fanden Teile des Diebesgutes bei ihnen. Die Staatsanwaltschaft stellte am Donnerstag Haftantrag, dem ein Haftrichter am Amtsgericht Dessau entsprach. Seitdem sitzen beide in einer Jugendanstalt ein.