Lesung in der Kunsthalle Gedichte als Gemälde: Klaus Kegler aus Dessau präsentiert seinen neuen Gedichtband „Nie an Land“

Die Texte seines neuen Gedichtbandes „Nie an Land“ seien wie Gemälde, sagt Klaus Kegler. In die Dessauer Landschaftsbeschreibungen könne man eintauchen. Wer das will, hat dazu am Donnerstag, 31. Oktober, bei einer Lesung Gelegenheit.