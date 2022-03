Gedenken an die Bombardierung Dessaus vor 77 Jahren war geprägt vom Krieg in der Ukraine

Mahnwache an der Friedensglocke: Teilnehmer gedachten mit Kerzen, Reden und Gebeten an die Zerstörung Dessaus vor 77 Jahren.

Dessau/MZ/DPA - Mit Kerzen und Gebeten haben etwa 300 Menschen am Montagabend an die Bombardierung Dessaus gegen Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht. Ein breites Bündnis für Demokratie hatte unter dem Motto „Lichter für Vielfalt und Weltoffenheit“ an der Friedensglocke im Dessauer Zentrum zu einer Kundgebung aufgerufen.

Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) erinnerte in seiner Ansprache nicht nur an die weitgehende Zerstörung des Stadtgebiets und die vielen zivilen Opfer des Nachtangriffs der Royal Airforce vor 77 Jahren, sondern ebenfalls an die Verantwortung des Nazi-Regimes dafür. „Auch die Deutsche Wehrmacht bombardierte europäische Städte und brachte Terror und Schrecken“, so Reck. Dessau bezeichnete er dabei als Machtzentrum der Nazis. „Die Flugzeuge von Junkers und das Zyklon B für die Konzentrationslager kamen aus Dessau.“

Mädchen mit selbstgemalter Ukraine-Fahne (Foto: Thomas Ruttke)

OB Reck betonte, die Stadt unterstütze die Ukraine und heiße Flüchtlinge willkommen

In Reden, Gebeten, Liedern und durch selbstgebastelte Plakaten allgegenwärtig war der von Russland in der Ukraine begonnene Krieg, wo aktuell Menschen vergleichbares Leid erleben wie die Opfer des Zweiten Weltkriegs. OB Reck betonte, die Stadt unterstütze die Ukraine und heiße Flüchtlinge willkommen. Der Präsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig, sagte später beim traditionellen Gedenkgottesdienst in der Pauluskirche, innerhalb kürzester Zeit habe der Krieg in der Ukraine jahrzehntelange Gewissheiten zerstört und in furchtbarer Weise deutlich gemacht, dass Krieg auch in Europa möglich sei.

Schon die Annexion der Krim durch Russland sei nicht nur ein regionaler Verstoß gegen das Völkerrecht gewesen, der Angriff auf die gesamte Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen. Liebig rief die Menschen auf, nicht aufzuhören, für den Frieden einzutreten. Die Kraft des Gebets dürfe dabei nie unterschätzt werden. „Gleichzeitig müssen wir den Opfern alle Hilfe bieten, die möglich ist. Wir lassen uns unsere Hoffnung auf Frieden unter keinen Umständen nehmen“, sagte Liebig.

Polizisten trennten die beiden Versammlungen voneinander ab

Um 21.45 Uhr läuteten die Glocken der Stadt. Zu dieser Uhrzeit hatten die Alliierten die Bauhausstadt am 7. März 1945 aus der Luft angegriffen. Parallel zur Mahnwache an der Friedensglocke protestierten wie jeden Montag Kritiker der Corona-Politik gegen eine Impfpflicht. Die laut Polizei 250 Teilnehmer sammelten sich ebenfalls 18 Uhr nicht weit von der Friedensglocke auf dem Markt. Redebeiträge und Musik schallten zeitweilig zur Mahnwache herüber.

Als die Corona-Protestierenden Richtung Marienkirche vorbei zogen, bildeten Polizisten eine Kette und trennten die beiden Versammlungen voneinander ab. Jedoch gab es keine gegenseitigen Provokationen. Die Vorbeilaufenden verhielten sich ruhig. In einiger Entfernung ertönten wiederum einzelne „Antifaschista“-Rufe gegen sie.