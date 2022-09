Seit fünf Jahren gibt es das „Hugos“ in Dessau - Was hier so besonders ist

Im September 2017 öffnete „Hugos Steakhaus & Bar“ auf dem ehemaligen Kasernengelände in Dessau-Alten erstmals die Türen. Mittlerweile ist das „Hugos“ Mitglied im renommierten Club Chaîne des Rôtisseurs. Was die Gaststätte ganz besonders macht.

Dessau/MZ - „Der Platz war da, der Aufwand nicht unerheblich“, erinnert sich Golfpark-Chef Christian Soetje an das Jahr 2017. Und an einen Albtraum, bevor „Hugos Steakhaus & Bar“ endlich am 5. September eröffnen konnte. Erst gab es Probleme mit der Absauganlage, weil der Küchenduft in den Gastraum waberte, dann deckte ein Unwetter im Sommer das Dach ab... Das alles ist Geschichte - nun feiert das „Hugos“ sein fünfjähriges Bestehen.