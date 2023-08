Hühnchenzeit im Zentrum Neues Bistro in Dessau öffnet am Freitag: Was das „Chicken Time“ zu bieten hat

Am Freitagmittag will das neue Bistro „Chicken Time“ in Dessau eröffnen. Der syrische Geschäftsführer bringt Berufserfahrungen seit dem 16. Lebensjahr mit ein. Bei ihm gibt es: Hühnchen in allen Varianten.