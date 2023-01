Gaskocher, Generatoren, Wachs - Ukrainehilfe aus Roßlau schickt neuen Transport auf Reisen

Seit einem dreiviertel Jahr ist die Ukrainehilfe Sachsen-Anhalt aktiv, die ursprünglich als Ukrainehilfe Roßlau gegründet wurde. Die Caritas ist der Partner der Initiative, die von viel Engagement der Beteiligten lebt. Was sich Musiker Mathias Wieczorek wünscht.

Dessau-Roßlau/MZ - Auf dem Wunschzettel standen ungewöhnliche Dinge. Gaskocher mit Kartuschen, Sohlenwärmer, Kurbellaternen, Elektrogeneratoren, Trinkwassertabletten und 350 Kilo Wachs. Das alles ist besorgt, steht bereit im Lager, um Anfang Januar in vier Transporter verladen zu werden. Am 6. Januar, rechtzeitig zum orthodoxen Weihnachtsfest, wird der Transport in Lemberg eintreffen.