Probleme in der „Spielbude“ Gasgeruch in Mildenseer Kindergarten beunruhigt Eltern - Heizung war marode und irreparabel

Seitdem feststeht, dass für die Kita „Spielbude“ ein Ersatzneubau in Mildensee errichtet wird, wird in das bisherige Haus kaum noch etwas investiert. Nun ist die alte Heizungsanlage, für die es keine Ersatzteile mehr gab, kaputt. Die Kinder wurden in der Feuerwehr betreut.