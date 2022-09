Kulturdenkmal wird saniert Gärtnerhaus am Jagdschloss Haideburg in Dessau erstrahlt bald in neuem Glanz

Das rund 250 Jahre alte Haus, an dem auch Baumeister Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff seine Handschrift hinterlassen hat, wird mit viel Aufwand und so original wie möglich saniert. Wenn das Betreuungsforstamt Dessau am Sonnabend zum „Tag der offenen Tür“ im Jagdschloss einlädt, dann kann auch ein Blick ins Gebäude geworfen werden, das zum Unesco-Welterbe Dessau-Wörlitzer Gartenreich gehört. Was der Tag sonst noch bietet.