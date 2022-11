Streit am Landesarbeitsgericht in Halle Gartenreich Dessau-Wörlitz bleibt weiter ohne Chef - Amtsinhaberin Mang siegt vor Gericht

Die Direktorenstelle der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz kann bis auf weiteres nicht neu besetzt werden. Das ist die Folge einer Entscheidung am Landesarbeitsgericht in Halle. Was die Richterin bemängelte. Wie es nun weiter geht.