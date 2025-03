Dessau/MZ. - Angesichts der zahlreichen Anschläge, bei denen Attentäter absichtlich mit Fahrzeugen in Menschenmengen fahren, investiert auch die Stadt Dessau-Roßlau in zusätzlichen Schutz. Offenbar kommt Tempo in die seit Jahren geforderten Pläne, die Zerbster Straße mit Pollern abzuriegeln. Außerdem sollen auch örtlich flexible Barrieren angeschafft werden. Das sagte Sicherheitsdezernent Stefan Horvath im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung in der vergangenen Woche.

