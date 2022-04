Fürstin Louise leistet Walter Gropius am Stadtparkbrunnen Gesellschaft

Die Bronzeplastik der Künstlerin Christine Rammelt-Hadelich wird am Freitag feierlich enthüllt. Im Atelier wartet schon Herr Erdmannsdorff.

Die Fürstin Louise liegt transportbereit in der Gießerei in Leipzig. Bronzegießermeister Bert Noack (vorn) und Olaf Rammelt begutachten sie.

Dessau/MZ - Noch wartet die Fürstin Louise von Anhalt-Dessau in der Gießerei Noack in Leipzig auf ihren großen Tag. Der wird am kommenden Freitag sein, wenn sich die etwa 1,70 Meter große Bronzestatue auf den Weg nach Dessau macht.